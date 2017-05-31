Захарова прокомментировала недовольство Трампа военными расходами в Европе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переадресовала Западу вопрос о недовольстве президента США Дональда Трампа военными расходами европейских стран.

"Это вопрос к европейцами, к Соединенным Штатам, кто у них за что платит и какие услуги они оказывают по любви, а какие — за деньги", — сказала она на брифинге в ответ на вопрос от болгарского журналиста с просьбой прокомментировать недавние обвинения президента США Дональда Трампа в адрес европейцев в недостаточных военных расходах.

На прошлой неделе, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Трамп призвал членов альянса к выполнению своих финансовых обязательств. По его словам, подавляющее количество стран НАТО "не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам".