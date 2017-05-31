Путин поручил МИД уведомить Турцию о возобновлении соглашения о поездках

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД России направить Турции уведомление о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

"Министерству иностранных дел РФ в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством РФ и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года", — приводится в сообщении текст указа.