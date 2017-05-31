В могиле погибшего под Смоленском депутата нашли останки нескольких человек

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Останки нескольких человек обнаружены в гробу еще одной жертвы авиакатастрофы под Смоленском — депутата сейма Александры Наталли-Щвят, сообщил ее муж Яцек Щвят.

На текущей неделе сообщалось, что в могиле польского генерала Бронислава Квятковского, также погибшего в смоленской катастрофе, при эксгумации были найдены останки семи человек — других жертв авиакатастрофы, а в могиле генерала Влодзимежа Потащиньского — останки четырех человек.

"Я знаю от прокурора, что в могиле моей жены были останки нескольких человек", — цитирует Щвята издание wPolityce.

Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще около 70 человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В апреле заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек сообщил, что в ходе прошедших эксгумаций специалисты выявили ряд нарушений, в том числе, "бывают случаи, когда в гробах некоторых жертв находятся фрагменты тел других людей". По словам Пащонека, до конца 2017 года планируется провести еще порядка 40 эксгумаций.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев отмечал, что останки находились в России всего три дня, за это время были проведены лишь начальные процедуры идентификации. Москва исходила из предположения, что дальнейшие процедуры будут проведены уже в Польше.