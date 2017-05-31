В могиле погибшего под Смоленском депутата нашли останки нескольких человек

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Останки нескольких человек обнаружены в гробу еще одной жертвы авиакатастрофы под Смоленском — депутата сейма Александры Наталли-Щвят, сообщил ее муж Яцек Щвят.
На текущей неделе сообщалось, что в могиле польского генерала Бронислава Квятковского, также погибшего в смоленской катастрофе, при эксгумации были найдены останки семи человек — других жертв авиакатастрофы, а в могиле генерала Влодзимежа Потащиньского — останки четырех человек.
"Я знаю от прокурора, что в могиле моей жены были останки нескольких человек", — цитирует Щвята издание wPolityce.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
В апреле заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек сообщил, что в ходе прошедших эксгумаций специалисты выявили ряд нарушений, в том числе, "бывают случаи, когда в гробах некоторых жертв находятся фрагменты тел других людей". По словам Пащонека, до конца 2017 года планируется провести еще порядка 40 эксгумаций.
Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев отмечал, что останки находились в России всего три дня, за это время были проведены лишь начальные процедуры идентификации. Москва исходила из предположения, что дальнейшие процедуры будут проведены уже в Польше.