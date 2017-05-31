Французский министр Ферран отверг обвинения СМИ в финансовых махинациях

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр территориальной целостности Франции Ришар Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия в профессиональной области "законными и прозрачными".
"Все, что я делал в моей профессиональной жизни, было легально, публично и прозрачно", — сказал Ферран в эфире радиостанции France Inter.
Ранее министр оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп не рассматривают возможность отставки министра территориального единства Ришара Феррана из-за скандала в СМИ.