Французский министр Ферран отверг обвинения СМИ в финансовых махинациях

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр территориальной целостности Франции Ришар Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия в профессиональной области "законными и прозрачными".

"Все, что я делал в моей профессиональной жизни, было легально, публично и прозрачно", — сказал Ферран в эфире радиостанции France Inter.

Ранее министр оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.

Ферран добавил, что не оставит своего поста из-за обвинений, выдвинутых средствами массовой информации. "Мною руководят премьер-министр и президент Республики. Они оказали мне доверие, предложив стать министром. Я работаю не покладая рук. Мне предъявляют обвинения, которые следуют из журналистских расследований и создают медийную неразбериху. Я проведу кампанию, чтобы восстановить законность", — заключил французский министр.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп не рассматривают возможность отставки министра территориального единства Ришара Феррана из-за скандала в СМИ.