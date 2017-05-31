СМИ сообщили новые данные о ввозе в Южную Корею пусковых установок ПРО США

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи "намеренно не сообщило" о ввозе в страну четырех дополнительных ракетных пусковых установок (ПУ) в рамках развертываемой на южнокорейской территории системы ПРО США THAAD, сообщает агентство Рейтер.

"Голубой дворец подтвердил, что министерство обороны намеренно не сообщило о четырех дополнительных установках в своих отчетах", — цитирует агентство заявление представителя президента.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал начать специальное расследование по факту ввоза в страну без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок в рамках развертываемой на южнокорейской территории системы ПРО США. Правительство Южной Кореи дало разрешение на ввоз в страну двух пусковых установок. Однако, как стало известно позднее, вместе с ними были ввезены еще четыре ракетных пусковых установки, разрешения на доставку которых южнокорейские власти не давали.

Президент Южной Кореи лично позвонил главе минобороны страны Хан Мин Гу, чтобы подтвердить факт ввоза в страну пусковых установок. Глава оборонного ведомства подтвердил, что знал об этом заранее. По какой причине министерство обороны не уведомило об этом администрацию нового президента, не уточняется. Кроме этого, остается неизвестным, кто именно дал добро на ввоз дополнительных ракетных пусковых установок.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

В апреле первые элементы системы заатмосферного перехвата баллистических ракет были установлены на месте дислокации в бывшем гольф-клубе в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время первичные оперативные функции система способна выполнять уже сейчас.