СМИ сообщили новые данные о ввозе в Южную Корею пусковых установок ПРО США

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи "намеренно не сообщило" о ввозе в страну четырех дополнительных ракетных пусковых установок (ПУ) в рамках развертываемой на южнокорейской территории системы ПРО США THAAD, сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал начать специальное расследование по факту ввоза в страну без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок в рамках развертываемой на южнокорейской территории системы ПРО США. Правительство Южной Кореи дало разрешение на ввоз в страну двух пусковых установок. Однако, как стало известно позднее, вместе с ними были ввезены еще четыре ракетных пусковых установки, разрешения на доставку которых южнокорейские власти не давали.
Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.