В Японском море пройдут учения с участием двух американских авианосцев

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Два авианосца США "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" проведут совместные учения в Японском море, что само по себе является беспрецедентным, сообщила телекомпания NHK.

В Японское море направлен авианосец "Рональд Рейган", местом дислокации которого является база Йокосука в Японии. Он вышел из порта 16 мая и курсировал на юге Японии, однако было принято решение не позднее 31 мая направить его в Японское море.

Таким образом, в Японском море будут находиться сразу два авианосца США, считая "Карл Винсон", который прибыл в этот район после обострения ситуации на Корейской полуострове.

Телекомпания сообщает со ссылкой на источники в американском командовании, что два корабли проведут совместные учения. Учения двух авианосцев в Японском море до сих пор не знало прецедентов. Не исключается, что корабли морских сил самообороны проведут маневры вместе с авианосцами. Активность американских военных в этом районе призвана стать сигналом сдерживания и демонстрации силы для северокорейского руководства, которое три недели подряд проводит испытания баллистических ракет с разными характеристиками.