В Гонконге эвакуировали посетителей ТЦ из-за ненастоящей бомбы

ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Сотни человек были эвакуированы во вторник из-за предполагаемой бомбы, которую нашли в одном из самых оживленных торговых центров в центре Гонконга, сообщает в среду газета South China Morning Post.

Подозрительное устройство, которое обнаружили возле одного из ресторанов торгового комплекса Харбор-сити в районе Чимсачей, оказалось поддельным, однако полиция со всей серьезностью расследует инцидент и не будет исключать связей с терроризмом, пишет газета.

По словам источника, которые приводит издание, полиция разыскивает женщину, которая, как зафиксировали камеры наблюдения, обронила предмет на месте, где позднее охрана ресторана обнаружила подозрительный предмет.

Полиция оцепила район, в том числе и вход в терминал для круизных лайнеров. Около 600 человек были эвакуированы, а на место происшествия прибыли пожарные и саперы.

Специалисты использовали робота, чтобы обезвредить бомбу, которая, как выяснилось после контролируемого взрыва, оказалось ненастоящей. К 16.00 вторника оцепление было снято.