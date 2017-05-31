Во Франции задержали пять человек в связи с осквернением могилы де Голля

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали пять человек в рамках расследования инцидента с осквернением могилы основателя Пятой республики, бывшего президента Франции Шарля де Голля, пишет газета Parisien.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных, пробравшихся в субботу на кладбище в местечке Коломбэ-ле-Дез-Эглиз в департаменте Верхняя Марна, столкнули каменный крест, закреплённый на могиле де Голля, разбив его. Расследованием инцидента занимается местная жандармерия.

Задержания проводились вечером во вторник в городе Шомон на северо-востоке страны. По словам источников, близких к ходу расследования, среди задержанных, "по всей вероятности", находятся предполагаемые злоумышленники — мужчина и женщина.

В коммюнике администрации нынешнего главы государства Эммануэля Макрона говорилось, что восстановительные работы на осквернённой могиле проведут в кратчайшие сроки.

Легендарный французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль (1890-1970) в ходе Второй мировой войны стал лидером движения Сопротивления. В августе 1944 года он занял пост председателя Совета министров Франции, а впоследствии был избран на пост президента страны, положив начало эпохе Пятой республики. Весной 1969 года он ушел в отставку. Генерал де Голль скончался в ноябре 1970 года.

Tombe du général de Gaulle dégradée: deux suspects ont été interpellés https://t.co/PbkXhbRk1C pic.twitter.com/EADvzfTOEV — franceinfo (@franceinfo) 30 мая 2017 г.

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