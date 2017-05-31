Премьер Франции заявил, что Ферран останется в кабмине, несмотря на скандал

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что министр территориального единства Ришар Ферран может остаться в правительстве, несмотря на раздражение французов в связи с публикацией еженедельника Canard Enchaine.

Ранее министр оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов.

"Да. Я говорю да, после того, как я прекрасно понял, прекрасно осознал сильное раздражение французов, их чувства", — заявил Филипп в ответ на вопрос ведущего телеканала France 2 о том, может ли Ферран остаться в правительстве.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп не рассматривают возможность отставки Феррана из-за скандала в СМИ.