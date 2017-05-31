В ООН посетовали на гуманитарную ситуацию в Мосуле

ООН, 31 мая — РИА Новости. Ситуация в иракском Мосуле, где уже несколько месяцев продолжается операция по освобождению города от боевиков, развивается по худшему из возможных сценариев, сообщила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде журналистам во вторник.

По словам Гранде, при гуманитарном планировании по Мосулу до начала операции в городе, были выработаны три сценария: лучший вариант развития событий, наиболее вероятный и худший. В последнем случае речь шла о том, что операция затронет миллион мирных жителей и 750 тысяч жителей будут нуждаться в прямой помощи.

"На данный момент 774 тысяч мирных жителей бежали из города. Мы предоставляем прямую помощь им всем, и еще 500 тысяч людей в восточной части города, которые не покинули свои дома во время боев. Основываясь на нашем планировании, мы сейчас смотрим в лицо худшему сценарию", — сказала Гранде.

По оценкам ООН, в Старом городе и трех районах иракского Мосула, которые по-прежнему захвачены боевиками "Исламского государства"*, находятся до 200 тысяч человек.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула началась в октябре 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части. Командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла заявил в субботу о начале штурма последних подконтрольных террористам районов в западном Мосуле. "В следующие несколько недель еще 200 тысяч человек могут бежать", — заявила Гранде.

Она сообщила, что вокруг Мосула разбиты 19 лагерей временного размещения мирных жителей. К 1 июня ООН будет готова к приему еще 90 тысяч беженцев, возможности разместить больше людей у ООН пока нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России