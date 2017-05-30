Путин призвал смириться с поражением проигравших выборы в США

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Проигравшие выборы в США должны признать поражение, тогда Москве и Вашингтону будет проще работать, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Figaro.

"Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, что тот, кто выиграл, оказался ближе к народу, он лучше понял, чего хотят люди, простые избиратели. Вот это признать никак не хочется. Хочется себе объяснить и другим доказать, что они здесь не при чём, что их политика была правильная, они всё делали хорошо, но кто-то со стороны их обманул и объегорил", — сказал Путин.

Он добавил, что проигравшие "должны это признать".

"Вот тогда, когда это произойдёт, я думаю, будет попроще нам работать", — заявил российский президент, добавив, что "то, что это делается с помощью антироссийских инструментов — это очень плохо, это вносит диссонанс в международные дела".

"Пускай бы между собой спорили, ругались и доказывали, кто круче, кто лучше, кто умнее, кто надёжнее и кто лучше формулирует политику для страны, – зачем сюда впутывать третьи страны? Это очень огорчает. Но и это пройдёт: всё проходит – и это пройдёт", — подчеркнул президент.