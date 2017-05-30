В сети сравнили крупнейшие в истории танки

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Образовательный YouTube-канал RealLifeLore опубликовал видео, в котором показаны крупнейшие танки, когда-либо созданные человеком.

Самой большой гусеничной машиной всех времен назван немецкий Panzer VIII Maus, сошедший с конвейера в конце 1943 года. Вес танка достигал 188 тонн, тыльную часть защищали 22-сантиметровые стальные листы, а 128-милиметровая пушка выводила из строя любую бронированную цель на расстоянии 3,5 километров. Танк, однако, не был пущен в серию из-за неудовлетворительных ходовых качеств.

Второе место отдано еще одному детищу немецкой инженерной мысли. 120-тонный "подвижной форт" K-Wagen почти достроили к концу Первой мировой, однако капитуляция кайзеровской Германии привела к завершению программы. Танк планировалось оснастить четырьмя 77-милиметровыми пушками, пятью пулеметами и огнеметом. Обслуживать его должны были 27 военнослужащих, а к месту боевых действий его следовало доставлять "по частям".

"Выдающимися" габаритами обладал и французский танк Char 2C, также разработанный во время Первой мировой. Его боевая масса достигала 69 тонн, а экипаж составлял 12 человек. Испытания первого Char 2C завершились в 1921 году, всего было произведено 10 машин.

В ролике упомянут и современный танк M1 Abrams, который весит 62 тонны, что сравнимо с массой 49 автомобилей Toyota Corolla. Однако на фоне "титанов" прошлого американская боевая машина выглядит весьма скромно.

Авторы также упоминают одобренный Адольфом Гитлером проект 1000-тонного немецкого "сухопутного крейсера" P. 1000 Ratte, который предполагалось оснастить 280-милиметровыми корабельными пушками. Работы над танком были прекращены на ранней стадии инженерных изысканий из-за его уязвимости перед авиацией противника.