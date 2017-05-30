Адвокат Трампа отказался давать показания о "вмешательстве России" в выборы

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Адвокат Майкл Коэн, которого считают одним из наиболее близких к президенту Дональду Трампу людей, отказался давать показания в конгрессе США по делу о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы 2016 года.

"Я отказался от приглашения участвовать (в слушаниях), потому что запрос был плохо сформулирован, был слишком общим и ответить на него было невозможно", — заявил Коэн телеканалу ABC.

Телеканал отмечает, что Коэн считается доверенным лицом Трампа, который якобы стал известен после того, как угрожал журналистам судебным преследованием за попытки разузнать о прошлом действующего президента США.

Ранее в мае имя Коэна упоминалась в СМИ в связи с сообщениями о том, что Трамп может нанять команду юристов, которые будут представлять его интересы в ходе специального расследования так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Одновременно такое же расследование ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США. В рамках разбирательства также изучаются возможные связи и контакты окружения Трампа с российскими официальными лицами.

Спецслужбы США ранее обвинили РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".