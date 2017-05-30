Кэти Перри и Coldplay выступят на благотворительном концерте в Манчестере

Взрыв на стадионе в Манчестере (280)

ЛОНДОН, 30 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, а также группы Coldplay и Take That выступят в воскресенье, 4 июня на благотворительном концерте в Манчестере, сообщает телеканал Sky News.

Кроме перечисленных исполнителей в мероприятии примет участие американская певица Ариана Гранде, во время концерта которой 22 мая произошел теракт.

Концерт One Love Manchester пройдет в знак солидарности с жителями города, музыканты выступят на стадионе Олд Траффорд.

Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов, зрителям, присутствовавшим на предыдущем выступлении Гранде, будут предоставлены бесплатные билеты.

Теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена". Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).