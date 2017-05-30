В Турции объяснили, почему не пускают депутатов из ФРГ на базу "Инджирлик"

АНКАРА, 30 мая – РИА Новости, Федор Смирнов. Анкара не допустит немецких депутатов на базу "Инджирлик" до тех пор, пока Германия предпринимает шаги против Турции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемым Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Германия негативно смотрит на Турцию. Сейчас они говорят: "Мы хотим приехать в "Инджирлик". Германия должна понять, что Турции, которую она может заставить сделать что хочет, и получить от нее что хочет, больше нет. Это осталось в прошлом. В таких условиях невозможно разрешить немецким парламентариям посещать "Инджирлик". В понедельник мы эту тему обсудим с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Он добавил, что Турция может пересмотреть эту позицию, если Германия предпримет положительные шаги по отношению к ней.