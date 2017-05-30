В Италии семья отсудила у Ryanair компенсацию за сорванную с дома черепицу

РИМ, 30 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский суд обязал авиакомпанию Ryanair выплатить местной семье компенсацию за повреждения, которые были нанесены их дому во время посадки одного из самолетов бюджетного перевозчика.

Поводом для судебных разбирательств послужил инцидент, который произошел в 2009 году. Как сообщают итальянские СМИ, воздушный поток от пролетевшего слишком низко самолета снес несколько квадратных метров черепицы с дома в северо-восточной провинции Тревизо.

Жители дома подали на авиакомпанию в суд, который после многолетней юридической баталии присудил им компенсацию в размере около 25 тысяч евро. На заседании были представлены результаты технической экспертизы, установившей, что ущерб строению был действительно нанесен из низкой высоты полета воздушного судна ирландской компании.

"Перед нами семья, у которой было достаточно храбрости для того, чтобы обратиться со своими доводами к судье. Мы предложили им нашу помощь, учитывая, что Ryanair не предложила никакой компенсации. Без сомнений, здесь мы имеем дело с Давидом и Голиафом: мы надеемся, что это решение создаст новый прецедент" — заявил адвокат семьи Роберто Симиони, которого цитирует местное издание Oggi Treviso.