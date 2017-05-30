В ФРГ заявили о новом этапе в немецко-французских отношениях

БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Укрепление двусторонних отношений и подготовка Совета министров ФРГ и Франции стали центральными темами на переговорах в Берлине при участии министра по европейским делам при французском внешнеполитическом ведомстве Мариэль де Сарнез, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот, который добавил, что данная встреча знаменует начало "нового этапа в отношениях" между двумя странами.

Мариэль де Сарнез также приняла с французской стороны участие в рабочей встрече "нормандского формата" на уровне заместителей министров иностранных дел, которая прошла на вилле "Борзиг" под Берлином.

"Моя встреча с Мариэль де Сарнез показала, что мы с правительством (президента Франции Эммануэля) Макрона начинаем новый этап в немецко-французских отношениях. Мы едины в том, что, прежде всего, сообща на европейском уровне мы сможем сделать Европу сильнее, более социальной и солидарной в рамках новых инициатив. При этом речь идет прежде всего о том, чтобы дать молодому поколению шансы в сфере образования и карьеры. Одновременно мы хотим сделать Европу более активной как внутри, так и снаружи. Таким образом, германо-французский Совет министров даст мощный импульс в Париже 13 июля", — заявил Рот.

Госминистр добавил, что "в то же время, мы будем способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества". Его заявление цитирует рассылка МИД ФРГ.