Среди пострадавших от наводнения на Шри-Ланке нет россиян, сообщили в МИД

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россиян среди пострадавших от наводнения на Шри-Ланке нет, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Наводнения в разных районах страны вызвали начавшиеся в пятницу ливневые дожди. Около 600 тысяч человек в результате наводнений и оползней вынуждены были покинуть свои дома, более 1,3 тысяч домов разрушены, еще около семи тысяч домов получили повреждения. По данным Центра реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки, всего наводнения затронули более 557 тысяч человек в 15 округах страны. Многие пострадавшие от стихии местные жители начали возвращаться в свои дома.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти сообщило, что число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до 193, еще 94 человека числятся пропавшими без вести.

"По данным Посольства России в Коломбо, среди российских граждан пострадавших нет", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.