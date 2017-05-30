Адвокат заявил о неточностях в утверждениях агента ФБР по делу Никулина

ПРАГА, 30 мая — РИА Новости, Александр Куранов. В утверждениях агента американского ФБР по делу обвиняемого в киберпреступлениях в РФ и США россиянина Евгения Никулина содержатся неточности и неправда, однако горсуд Праги не принял предложения защиты Никулина о необходимости дополнения доказательной базы, заявил во вторник РИА Новости адвокат Никулина Мартин Садилек.

Пражский городской суд на своем заседании во вторник принял решение о возможности экстрадиции как в РФ, так и в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в этих странах в киберпреступлениях. Пока это решение неправомочно, поскольку Никулин опротестовал ту часть решения суда, которая говорит о возможности его выдачи в США.

"Суд не принял во внимание предложения стороны защиты подсудимого о необходимости дополнения доказательной базы. Эти предложения, прежде всего, оспаривали ряд утверждений агента американского ФБР, потому что, по мнению защиты, в его заявлении содержатся явные неточности или неправда", — сказал Садилек.

Кроме того, по словам адвоката, возникли разночтения в вопросе доказательства чужой правовой нормы в том, что касается вынесения наказания в США. По мнению защиты, в этой стране Никулину может грозить неадекватный по длительности срок заключения в размере 54 лет. Данный довод соответствует чешскому законодательству для того, чтобы суд мог принять его во внимание при вынесении решения. Однако эта норма не была принята в качестве доказательства, сказал Садилек.

"Теперь вопрос о возможности выдачи Никулина будет рассматривать Верховный суд республики в Праге. Если он не изменит решения пражского горсуда, то окончательный вердикт должен будет вынести министр юстиции Роберт Пеликан: в какую именно страну может быть выдан господин Никулин или он вообще не может быть куда-либо выдан", — сказал Садилек.

Кроме того, добавил адвокат, защита Никулина оставляет за собой право, в случае необходимости, в установленные законодательством сроки после решения Верховного суда, но еще до рассмотрения дела министром юстиции, обратиться в Конституционный суд Чехии с просьбой об отсрочке исполнения судебного решения.

Гражданин РФ Евгений Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется судебными органами США в незаконном получении 3 и 4 марта 2012 года доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring.

В свою очередь, российские органы правосудия обвиняют Никулина в краже денежных средств в размере 3450 долларов у пострадавшей Т.А.П. посредством электронной платежной системы Webmoney. Ордер на арест был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы.

Чешский Минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу задержанного Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона.