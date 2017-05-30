Моди назвал Арктику областью сотрудничества России и Индии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Нью-Дели рассматривает Арктику как еще одну область сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Мы открываем новые сферы сотрудничества в энергетике, телекоммуникациях, в науке и технологиях. Учреждены фонды содействия инвестициям в высокие технологии. Рассматриваем Арктику как еще одну область сотрудничества с Россией. Хотели бы расширить кооперацию между индийскими штатами и российскими регионами, особенно с российским Дальним Востоком", — заявил Моди в интервью "Российской газете".

Он отметил, что в настоящее время идет работа над углублением торговых связей Индии с Евразийским экономическим союзом. "Мы изучаем перспективные направления сотрудничества, такие как железные дороги, инновации, информационные технологии, торговля алмазами и инфраструктура. Прилагаются усилия по расширению совместного производства и передаче технологий из России в Индию", — добавил премьер.

Он напомнил, что в свое время именно Советский Союз помог Индии создать собственную индустриальную базу. "Металлургические заводы в Бокаро и Бхилаи, ГЭС "Бхакра-Нангал", а также фотоснимки, сделанные с борта космического корабля "Союз Т-11" первым индийским космонавтом Р. Шармой, навсегда останутся в памяти каждого индийца", — сказал премьер-министр.

"Значимость наших отношений выходит за пределы двустороннего формата. Это естественно и так было всегда. Наше партнерство вносит вклад в дело глобального мира и безопасности" — отметил Моди.