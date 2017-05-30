Президент Южной Кореи рассчитывает на прорыв в отношениях с Россией

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин осознаёт важность отношений с Россией и намерен осуществить прорыв в сотрудничестве между двумя странами. С таким заявлением выступил во вторник посол Республики Корея в Москве Пак Ро Бёк.

"Благодаря нашим усилиям, в соответствии с данным соглашением, правительство Республики Корея и Российской Федерации планирует провести ряд культурных фестивалей с 2017 по 2020 год. Посольство Республики Корея будет стараться расширить разнообразные культурные обмены, и новый президент Кореи Мун Чжэ Ин осознаёт важность отношений с Россией и намерен осуществить прорыв в сотрудничестве между двумя странами", — сказал высокопоставленный дипломат.

С российской стороны в подписании участвовал статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"Мы ожидаем, что культурные обмены сыграют главную роль в реализации этих планов. В мае этого года в России в рамках фестиваля корейской культуры осуществляются разнообразные программы культурного обмена. Это включает представления, выставки, кинопоказы…конференции, конкурсы и так далее", — добавил посол.

Любовь к человеку и природе лежит в основе как корейской, так и российской культуры, подчеркнул посол. "Учитывая наличие такого фундамента и взаимопонимания, мы верим, что корейская и российская культуры помогут поднять дружбу и сотрудничество между нашими странами на ещё более высокий уровень", — добавил он.