В Берлине завершились переговоры замглав МИД в "нормандском формате"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (230)

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) на уровне заместителей глав МИД в Берлине.

"Нормандские переговоры в Берлине завершились", — написал посол в своем аккаунте в Twitter. При этом он не сообщил о результатах.

По словам Мельника, в посольстве Украины состоится пресс-конференция первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко об итогах берлинских переговоров.

Рабочая встреча в рамках "нормандского формата" по Украине на уровне заместителей глав МИД и политических директоров состоялась во вторник. С российской стороны в ней принимал участие статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, с немецкой — статс-секретарь МИД Маркус Эдерер и политический директор Андреас Михаэлис, с французской — министр по европейским делам при МИД Марьэль де Сарнез, с украинской — первый замглавы МИД Пристайко. Во встрече также предполагалось участие спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартина Сайдика.