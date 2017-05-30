Трамп потребовал упростить правила проведения голосований

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп во вторник потребовал от сената существенно упростить правила проведения голосований и снизить планку по числу голосов, необходимых для принятия законопроектов.

"Сенат должен немедленно перейти на правило принятия решений 51 голосом и легко и просто одобрить законопроекты по реформе здравоохранения и по снижению налогов", — отметил президент в своем микроблоге в Twitter. Он призвал демократов "сделать это без всяких сомнений".

Согласно существующим правилам, наиболее важные законопроекты считаются одобренными, если за них проголосовали две трети из 100 сенаторов, то есть 66. Республиканцы, обладающие большинством в сенате, тем не менее, не располагают таким количеством голосов, а следовательно, должны заручаться поддержкой демократов, что у них получается крайне редко.

Как предполагается, в ближайшее время республиканцы намерены поставить на голосование законопроекты о реформе здравоохранения и о налогах. Демократы на данный момент подвергают их резкой критике. Следовательно, республиканцам вряд ли удастся их принять при наличии правила "двух третей голосов".