Вопросом экстрадиции россиянина Никулина займется Верховный суд Чехии

ПРАГА, 30 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Дело о возможной выдаче в РФ или США обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина будет перенесено в Верховный суд республики в Праге, поскольку он опротестовал часть решения, принятого по его делу во вторник городским судом Праги, сообщила РИА Новости представитель горсуда Маркета Пуци.

"Горсуд Праги во вторник принял решение о том, что выдача господина Никулина возможна как в РФ, так и в США. Но пока это решение неправомочно, поскольку господин Никулин опротестовал ту часть решения суда, которая говорит о возможности его выдачи в США. В любом случае, этим делом теперь будет заниматься Верховный суд республики в Праге. А решающее слово останется за министром юстиции Робертом Пеликаном", — сказала Пуци.

По словам Пуци, в том случае, если Верховный суд республики подтвердит решение Пражского горсуда, министр юстиции может принять решение о выдаче Никулина или в РФ, или в США, или вообще запретить его выдачу куда-либо.

Кроме того, защита Никулина может обратиться в Конституционный суд Чехии в случае, если сочтет, что нарушены его человеческие права, добавила Пуци.

Гражданин РФ Евгений Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется судебными органами США в незаконном получении 3 и 4 марта 2012 года доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring.

В свою очередь, российские органы правосудия обвиняют Никулина в краже денежных средств в размере 3450 долларов у пострадавшей Т.А.П. посредством электронной платежной системы Webmoney. Ордер на арест был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы.

Чешский Минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу задержанного Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона.

Как сообщил РИА Новости накануне заседания суда адвокат подсудимого Мартин Садилек, Никулин не считает себя виновным ни по одному из обоих выдвинутых против него обвинений. Он готов вернуться на родину, поскольку не боится, по его собственному признанию, решения российского суда.