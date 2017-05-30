Все больше британцев хотят получить гражданство Ирландии из-за Brexit

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число заявок на получение ирландских паспортов от граждан Великобритании возросло на 70% после проведения референдума о членства Великобритании в Евросоюзе, заявил ирландский посол в Великобритании Дэн Малхолл.

"За первые месяцы этого года и за прошлый год рост составил 70%, это запросы на ирландские паспорта от людей, проживающих в Великобритании", — цитирует Малхолла телеканал Sky News.

По его словам, в среднем около 50 тысяч ирландских паспортов выдается в Великобритании ежегодно, в прошлом году было выдано 70 тысяч паспортов.

"Brexit осложнил ситуацию для всех в Ирландии. Мы бы предпочли, чтобы Великобритания осталась в ЕС, это был бы самый простой путь поддержания нашей хорошей ситуации с Северной Ирландией", — заявил он.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье пообещал, что будет учитывать интересы Ирландии в ходе переговоров с Великобританией по Brexit. Он также добавил, что будет работать над тем, чтобы избежать появления полноценной границы между странами.

Великобритания и ЕС должны договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза не позднее конца марта 2019 года, хотя этот срок, по согласованию сторон, может быть пролонгирован.