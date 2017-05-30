Суд в Чехии может экстрадировать россиянина Никулина как в РФ, так и в США

РИА НОВОСТИ — СУД В ЧЕХИИ ПОСТАНОВИЛ, ЧТО РОССИЯНИН НИКУЛИН, ОБВИНЯЕМЫЙ В КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ, МОЖЕТ БЫТЬ КАК ЭКСТРАДИРОВАН В РФ, ТАК И ПЕРЕДАН США — РЕЙТЕР