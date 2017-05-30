Порошенко: ратификация соглашения об ассоциации приближает Украину к Европе

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС приближает Киев к объединенной Европе, говорится в заявлении украинского президента Петра Порошенко.

Во вторник парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина — ЕС в июле.

"Украина постепенно интегрируется в европейскую политику в очень многих сферах. Вступление в действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли и безвизовый режим с ЕС, который стартует через десять дней — это очень важные шаги на нашем пути к объединенной Европе", — говорится в заявлении на сайте президента Украины во вторник.

Порошенко добавил, что "в ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель, а дальше Совет ЕС своим специальным решением запустит выполнение соглашения об ассоциации ЕС на полную проектную мощность".

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.