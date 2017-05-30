Испанские таксисты забросали политиков яйцами

МАДРИД, 30 мая — РИА Новости. Митинг испанских таксистов, выступающих за соблюдение закона в области пассажирских перевозок, не обошелся без инцидентов — протестующие забросали яйцами политиков, которые вышли к ним, чтобы принять петицию. Кроме того, в толпе периодически вспыхивали перепалки и драки, которые, впрочем, удавалось быстро разнимать.

Площадь Нептуна, расположенная рядом со зданием конгресса депутатов, напоминала по атмосфере поле боевых действий.

Постоянно взрывались петарды, стоял дым, люди кричали, не утихал гул свитков и дудок.

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Вокруг площади выставлены кордоны полиции, которая привлекается для устранения массовых беспорядков. Часть улиц перекрыта, в том числе плотный кордон стоит на площади де лас Кортес, ведущей к конгрессу. В тот момент, когда представитель федерации таксистов направился к политикам, чтобы передать петицию, в него полетели яйца. Досталось и лидеру Podemos Пабло Иглесиасу, вышедшему к митингующим. Впрочем, из толпы раздались недовольные голоса.

"Да, это возможно!", — скандировали таксисты лозунг Podemos. "Пока народ един, он непобедим!", — раздавалось из толпы.

Old school protest by old school taxi drivers striking in Spain today against Uber and Cabify https://t.co/CFdbqrSwYZ via @YouTube — leeds citizen (@leedscitizen) 30 мая 2017 г.

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Когда десятки тысяч таксистов, приехавшие со всей Испании, подошли к площади Нептуна, прохожие начали им аплодировать. Во главе колонны, которая направлялась от площади перед вокзалом Аточа, ехали несколько машин.

В колонне можно увидеть флаги разных автономных сообществ Испании — Страны басков, Валенсии, Каталонии, Андалусии, а также флаги Испании. Наиболее остро проблема с лицензиями стоит именно в Мадриде, однако тысячи таксистов приехали из других регионов, чтобы поддержать своих столичных коллег и не допустить "нарушения закона". Это первая общенациональная забастовка, которая проходит не только в Мадриде и Барселоне, но и других городах страны.

On strike, Madrid taxi drivers throw an egg at Podemos leader Pablo Iglesias near Congress.

Via @Alopezdemiguel pic.twitter.com/rWveHGpobA — The Spain Report (@thespainreport) 30 мая 2017 г.

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Причиной протеста таксисты называют "недобросовестную конкуренцию" со стороны компаний пассажирских перевозок Uber и Cabify. Дело в том, что стоимость лицензии водителя такси обходится от 120 до 170 тысяч евро. Чтобы ее получить, водителям часто приходится брать кредит. При этом водители Uder и Cabify имеют другой тип лицензии — автомобиля с водителем, который можно взять на прокат (VTC). Такая лицензия обходится на порядок дешевле. В некоторых случаях ее стоимость составляла всего 32 евро. По закону на одну лицензию VTC должны приходиться 30 лицензий таксистов. Однако на практике все обстоит иначе. В Мадриде квота превышена в несколько раз.

"Солидарность испанцев. Скажи нет. 1/30", — написано на плакате, который держит Альберто, приехавший с еще несколькими десятками коллег из Страны баксов. "Политики обещают, что не изменят закон. Так пусть уже что-то сделают. Его все равно не соблюдают. Почему я должен был платить 120 тысяч евро за лицензию, а Uber нет? Давайте уже честно работать. Есть правила- надо заставить их соблюдать", — говорит он.

Из всех испанских городов Uber работает лишь в Мадриде, в Барселоне его работу до сих пор не восстановили, идут переговоры между компанией и городскими властями, которым никак не удается согласовать количество лицензий.

Более распространена в Испании Cabify, эта система работает также. Эта система работает в Португалии и странах Латинской Америки.