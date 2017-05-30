Арестованный в Баку блогер Лапшин встретился с матерью

БАКУ, 30 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Арестованный в Азербайджане российско-израильский блогер Александр Лапшин встретился со своей матерью Беллой Лапшиной в медпункте первого бакинского СИЗО, дело блогера находится на стадии ознакомления, сообщил во вторник его адвокат Эдуард Чернин.

Ранее суд продлил срок ареста Лапшина на три месяца. Он был переведен в медпункт следственного изолятора, врачи поставили ему диагноз "тахикардия". Чернин 26 мая заявил РИА Новости, что завершилось предварительное следствие по делу блогера, он и его подзащитный планируют приступить к ознакомлению с материалами.

"Белла Лапшина приехала в Баку, чтобы поинтересоваться ходом следствия и самочувствием сына. Она встретилась с сыном и была проинформирована о том, что следствие по делу ее сына завершено", — приводит слова Чернина агентство Trend.

Как отметил адвокат, дело находится на стадии ознакомления, затем материалы будут направлены в суд.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Они предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.