Япония и Южная Корея согласны с необходимостью усилить давление на КНДР

ТОКИО, 30 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний ракетный пуск КНДР и подтвердили необходимость расширения двустороннего сотрудничества для разрешения северокорейской проблемы, говорится в пресс-релизе японского МИД.

В частности, Синдзо Абэ подчеркнул, что вести диалог с КНДР ради самого диалога бессмысленно, и заявил о необходимости усиления давления на КНДР в связи с повторяющимися провокационным действиями.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что "согласен со словами премьера Абэ о том, что сейчас время для усиления давления и санкций против КНДР", сообщает агентство Ренхап. Вместе с этим он отметил, что итоговой целью санкционного режима должно стать возвращение Пхеньяна за стол переговоров и завершение денуклеаризации Корейского полуострова.

Стороны также отметили важность вовлечения Китая в разрешение проблемы вокруг КНДР.

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует эту ракету как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.