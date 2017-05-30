Борьба с ИГ* в восточном Мосуле выгнала из домов около 600 тысяч человек

ЖЕНЕВА, 30 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 600 тысяч человек покинули восточную часть иракского Мосула после начала в этом районе операции по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сообщает во вторник Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Всего, по данным УКГВ, с начала 17 октября 2016 года операции международной коалиции, возглавляемой США, по освобождению Мосула от боевиков ИГ*, город и его окрестности покинули 774 026 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России