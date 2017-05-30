В Австралии при крушении легкого самолета погибли три человека

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Три человека погибли при крушении легкого самолета на юге Австралии, передает телеканал Sky News Australia. © Flickr / Tobias В Мексике в авиакатастрофе погибли два человека

Поисковая группа обнаружила обломки самолета во вторник в нескольких километрах от аэропорта Ренмарк.

Как сообщила представитель ведомства по обеспечению безопасности на море, самолет направил диспетчеру сигнал бедствия вскоре после того, как поднялся в воздух. "Нам стало известно о наличии проблем вскоре после вылета, когда поступил аварийный сигнал", — сказала она.

Полиция подтвердила, что на борту самолета находились три человека, включая пилота.