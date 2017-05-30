Премьер Сербии пообещал препятствовать созданию "Великой Албании"

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Глава правительства и избранный президент Сербии Александр Вучич заявил на последней пресс-конференции на посту премьера, что приложит все усилия, чтобы помешать планам албанских политиков создать на Балканах "Великую Албанию".
"Этот второй момент не так плох, по крайней мере, не обманываем друг друга: так, и мы и хорваты знаем, что происходит – они знают, что мы думаем, мы знаем, что они думают. Уверен, мы и с ними сможем поправить отношения", — заявил Вучич.
"Отношения Белграда и Приштины, они — наиболее сложные. Тут нам предстоят трудные, трудные разговоры, но насколько бы они ни были трудными, это лучше, чем не разговаривать", — отметил премьер и избранный президент Сербии.
Журналисты спросили Вучича, как он относится к заявлениям албанских и косовско-албанских политиков о том, что угроза создания "Великой Албании" за счет территорий соседних государств является сербской пропагандой.
"Что касается "Великой Албании": когда вы что-то повторяете миллион раз, а называете это сказками и выдумками других, значит, это и есть ваша цель. Я думаю, недостижимая, и сделаю все, чтобы они этой цели никогда не достигли", — подчеркнул он.
По словам премьера и избранного президента, в последнее время Сербия с Боснией и Герцеговиной построили "некоторую разновидность доверия", в отношениях с Черногорией и Македонией "всегда можно что-то улучшить", но в настоящее время они "далеко не плохие".