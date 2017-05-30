Премьер Сербии пообещал препятствовать созданию "Великой Албании"

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Глава правительства и избранный президент Сербии Александр Вучич заявил на последней пресс-конференции на посту премьера, что приложит все усилия, чтобы помешать планам албанских политиков создать на Балканах "Великую Албанию".

Самыми важными условиями развития балканских стран Вучич назвал мир и финансовую стабильность. Говоря об отношениях между государствами региона, он отметил, что в настоящее время они характеризуются двумя моментами. По его словам, с одной стороны, сейчас отмечается много напряженности, с другой, — после многих лет видны "ясно выраженные проблемы, не спрятанные под ковер" как, по его мнению, случалось в прошлом.

"Этот второй момент не так плох, по крайней мере, не обманываем друг друга: так, и мы и хорваты знаем, что происходит – они знают, что мы думаем, мы знаем, что они думают. Уверен, мы и с ними сможем поправить отношения", — заявил Вучич.

"Отношения Белграда и Приштины, они — наиболее сложные. Тут нам предстоят трудные, трудные разговоры, но насколько бы они ни были трудными, это лучше, чем не разговаривать", — отметил премьер и избранный президент Сербии.

Журналисты спросили Вучича, как он относится к заявлениям албанских и косовско-албанских политиков о том, что угроза создания "Великой Албании" за счет территорий соседних государств является сербской пропагандой.

"Что касается "Великой Албании": когда вы что-то повторяете миллион раз, а называете это сказками и выдумками других, значит, это и есть ваша цель. Я думаю, недостижимая, и сделаю все, чтобы они этой цели никогда не достигли", — подчеркнул он.

По словам премьера и избранного президента, в последнее время Сербия с Боснией и Герцеговиной построили "некоторую разновидность доверия", в отношениях с Черногорией и Македонией "всегда можно что-то улучшить", но в настоящее время они "далеко не плохие".