В Финляндии собрали 30 тысяч евро, чтобы школьники учили русский язык

МУРМАНСК, 30 мая — РИА Новости. Компании из северного финского муниципалитета Соткамо готовы потратить в общей сложности 30 тысяч евро для того, чтобы в школах изучали русский и другие иностранные языки, сообщает портал телекомпании Yle.
Представители муниципальных властей заверяют, что ученики смогут изучать русский до окончания общеобразовательной основной школы независимо от того, продолжат ли бизнесмены оказывать финансовую помощь. Сообщается, что девять учеников из одного класса уже проявили интерес к изучению русского языка.
Предприниматели уверены, что их вложения окупятся в будущем. "Количество русскоязычных работников будет сильно увеличиваться, например, в строительной сфере. Нам нужны финны, владеющие русским, потому что он будет языком общения", — приводит телекомпания слова Кела.