В Финляндии собрали 30 тысяч евро, чтобы школьники учили русский язык

МУРМАНСК, 30 мая — РИА Новости. Компании из северного финского муниципалитета Соткамо готовы потратить в общей сложности 30 тысяч евро для того, чтобы в школах изучали русский и другие иностранные языки, сообщает портал телекомпании Yle.

В школе Салмела в муниципалитете Соткамо после годичного перерыва вновь стали изучать русский язык, что стало возможным благодаря пожертвованию от местных предпринимателей, уточняет издание. "Самую значительную сумму передал Антти Кела. Большая часть денег, 6 тысяч евро в год, будет потрачена на обучение русскому языку", — сообщает портал.

Представители муниципальных властей заверяют, что ученики смогут изучать русский до окончания общеобразовательной основной школы независимо от того, продолжат ли бизнесмены оказывать финансовую помощь. Сообщается, что девять учеников из одного класса уже проявили интерес к изучению русского языка.

Предприниматели уверены, что их вложения окупятся в будущем. "Количество русскоязычных работников будет сильно увеличиваться, например, в строительной сфере. Нам нужны финны, владеющие русским, потому что он будет языком общения", — приводит телекомпания слова Кела.