В МИД заявили, что Россия вызывает в США исключительно негативную реакцию

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков с сожалением отметил, что в США сегодня все, что связано с Россией, становится предметом негативного отношения.

"Мы не приемлем высказывавшиеся точки зрения о том, что посещение главой МИД РФ Сергеем Лавровым Овального кабинета (в Белом доме — ред.) было чем-то неправильным. Это часть вполне нормального и регулярного взаимодействия на высоком уровне, и нас только разочаровывает, как все, связанное с Россией, и любой, кто ассоциируется с Россией, становится источником ядовитого, негативного, радиации что ли — как бы вы это ни назвали. Сегодня очень сложный период в наших отношениях", — сказал Рябков журналистам.

По мнению замглавы МИД РФ, для некоторых Россия и отношения с Россией стали инструментом, орудием во внутренней борьбе с нынешней администрацией президента СШа Дональда Трампа, для других, как сказал Рябков, отношения с Россией воспринимаются, как нанесение ущерба.

"Но мы осознаем, что США сегодня переживают сложный момент (в отношениях с РФ — ред.). Мы не хотим предпринимать ничего, что могло бы уменьшить шансы на улучшение этой ситуации. Так что мы готовы, и мы будем ждать момента, когда США будут готовы (к улучшению отношений с РФ — ред.)", — отметил Рябков.

Он назвал нелепым и абсурдным то, чем пытаются представить вполне нормальные вещи, такие, как контакты посла РФ в США Сергея Кисляка.

Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что посол РФ в Вашингтоне является блестящим дипломатом и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион", а то, что каждый контакт с послом РФ рассматривается как опасный и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела — это очень искаженное восприятие работы посла.