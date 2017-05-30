Меркель заявила, что трансатлантические отношения с США важны для Германии

БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Исторически сложившиеся трансатлантические отношения с США важны для Германии, и они останутся таковыми, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Берлине.

"Трансатлантические отношения имеют для нас важное историческое значение и останутся таковыми в будущем", — заявила Меркель, добавив, что "трансатлантические отношения имеют выдающееся значение, независимо от того, какие специфические дискуссии происходят".

В понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель является глубоко убежденной сторонницей трансатлантического партнерства, именно поэтому, с ее точки зрения, важно "честно обсуждать возникшие разногласия".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.