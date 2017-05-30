В Литву прибыли военные международного батальона НАТО

ВИЛЬНЮС, 30 мая — РИА Новости. Все военные, входящие в передовой международный батальон НАТО в Литве, прибыли в республику, сообщил пресс-атташе боевой группы международного батальона НАТО в Литве полковника-лейтенанта Оливер Рихтер.
"С этого момента боевая группа полностью укомплектована", — приводит во вторник пресс-служба Минобороны Литвы слова Рихтера.
На прошлой неделе в Литву доставили около 60 единиц военной техники для норвежского контингента батальона НАТО, в ее составе — танки Leopard, БМП CV-90, бронетранспортеры M113, грузовые и легковые транспортные средства.
В международный батальон НАТО в Литву вместе с норвежским контингентом уже дислоцированы 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военнослужащих.