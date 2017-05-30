В Литву прибыли военные международного батальона НАТО

ВИЛЬНЮС, 30 мая — РИА Новости. Все военные, входящие в передовой международный батальон НАТО в Литве, прибыли в республику, сообщил пресс-атташе боевой группы международного батальона НАТО в Литве полковника-лейтенанта Оливер Рихтер.

Накануне в Литву прибыли около 200 военнослужащих Норвегии, которые будут нести службу в международном батальоне НАТО.

"С этого момента боевая группа полностью укомплектована", — приводит во вторник пресс-служба Минобороны Литвы слова Рихтера.

На прошлой неделе в Литву доставили около 60 единиц военной техники для норвежского контингента батальона НАТО, в ее составе — танки Leopard, БМП CV-90, бронетранспортеры M113, грузовые и легковые транспортные средства.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. В период с 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. В 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.

В международный батальон НАТО в Литву вместе с норвежским контингентом уже дислоцированы 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военнослужащих.