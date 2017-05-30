В Польше заявили о поддержке Грузии на пути к интеграции в НАТО

ТБИЛИСИ, 30 мая – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Польский президент Анджей Дуда во время визита в Тбилиси заявил о поддержке его страной Грузии на ее пути к интеграции в НАТО.
"Я согласен с заявлениями НАТО о том, что ее двери всегда открыты. НАТО не является агрессивным альянсом, это вечно защищающий альянс. Грузия всегда находится в центре внимания НАТО и она является ее твердым партнером. Я болею за Грузию в НАТО", — сказал Дуда во время совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.
В понедельник Парламентская ассамблея НАТО на пленарной сессии в Тбилиси приняла декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии. В декларации отмечается, что ПА НАТО призывает парламент и правительство Грузии усилить независимую судебную систему, сохранить возможность свободы слова в СМИ, углубить диалог и снизить напряжение с оппозиционными партиями. В документе выражается поддержка Грузии в ее демократическом развитии и на пути к евроатлантической интеграции. Также отмечается, что ПА НАТО приветствует стремление Грузии стать членом НАТО и ЕС, признает достигнутый грузинской стороной прогресс с точки зрения проведения реформ.