В Киеве между сторонниками Саакашвили и Нацгвардией произошла потасовка

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Между сторонниками бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и сотрудниками Нацгвардии произошла небольшая потасовка у здания Минюста Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Сторонники Саакашвили во вторник проводят митинг-съезд партии возле здания Минюста Украины. Они утверждают, что Минюст отказал в регистрации партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" и требуют ее зарегистрировать.

Когда делегация от митингующих попыталась пройти в здание Минюста, чтобы выяснить причины отказа в регистрации партии, дорогу им преградили сотрудники Нацгвардии, которые перекрыли вход в здание.

Кроме этого, участники митинга принесли к зданию Минюста несколько автомобильных покрышек, сейчас они лежат возле входа.

Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала президенту Украины Петру Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Экс-губернатор позже создал свою политическую силу и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную раду.