МИД: попытки США увязать нормализацию отношений с "Минском-2" непродуктивны

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа идет по пути предыдущего руководства США, увязывая вопрос нормализации отношений Москвы и Вашингтона с Минскими соглашениями по урегулированию на Украине, что является непродуктивным, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"К сожалению, приходится констатировать, что администрация Трампа, во всяком случае в тех сигналах, которые мы слышим от нее, идет по прежнему пути, представляя предусловием нормализации отношений все те же самые Минские соглашения, что непродуктивно и превращается в тормоз для работы по другим направлениям", — сказал Рябков.