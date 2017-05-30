В Киеве передали в суд дело пранкера, снявшего штаны в финале Евровидения

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Киевская прокуратура направила в суд дело пранкера Виталия Седюка, который выбежал на сцену и снял штаны во время финала международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №4 направлен в суд обвинительный акт в отношении украинского пранкера Седюка, который был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, обвинительный акт по статье "хулиганство" направлен в Днепровский районный суд Киева.