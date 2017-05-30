В Киеве передали в суд дело пранкера, снявшего штаны в финале Евровидения

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Киевская прокуратура направила в суд дело пранкера Виталия Седюка, который выбежал на сцену и снял штаны во время финала международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

В финале "Евровидения-2017" в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, задержанным оказался известный украинский пранкер и журналист Седюк. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против него уголовное дело по статье "хулиганство". Седюку грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Оргкомитет "Евровидения-2017" принес свои извинения в связи с выходкой Седюка.

"Киевской местной прокуратурой №4 направлен в суд обвинительный акт в отношении украинского пранкера Седюка, который был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвинительный акт по статье "хулиганство" направлен в Днепровский районный суд Киева.