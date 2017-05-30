Сенатор рассказал, как Запад может заставить Украину соблюдать "Минск-2"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Если бы Запад ввел санкции против Украины из-за невыполнения Минских соглашений, власти страны зашевелились бы, заявил журналистам во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Он полагает, что антироссийская политика на Украине продолжаться долго не будет, "все равно Украина для нас братский народ".

Джабаров отметил, что в контексте выполнения минских соглашений "мяч на стороне западных партнеров". "Если бы западные страны ввели санкции против Украины за невыполнение минских соглашений, они бы зашевелились", — уверен сенатор.

Он полагает, что в нынешней ситуации президент страны Петр Порошенко не может реально повлиять на внутреннюю политику и пошел на поводу у националистов.

"Европейцам должно быть стыдно за то, что сейчас происходит на Украине. Запрещается использование русского языка, блокируются социальные сети, вводится запрет на ношение георгиевских лент", — подчеркнул Джабаров.