В США считают, что в отношениях с Москвой "мяч находится на стороне России"

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что в российско-американских отношениях мяч на стороне РФ: она должна обеспечить выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, заявил посол США в РФ Джон Теффт.

"Администрация Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений, что позволит устранить главное препятствие на пути улучшения отношений между нашими двумя странами", — заявил Теффт, выступая на российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс".

По его словам, чтобы улучшить отношения Москвы и Вашингтона потребуется много сил и времени. Посол процитировал прозвучавшее ранее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся сейчас на низком уровне. "Две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе такие отношения",- подчеркнул Теффт.

При этом он указал, что Тиллерсон дал понять, что пока не будет достигнут прогресс в рамках минских соглашений, ситуация на Украине будет препятствовать улучшению отношений США и РФ.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.