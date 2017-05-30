Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США, заявил Рябков

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США.

"Особую тревогу вызывают попытки определенных кругов (в США — ред.) использовать российский фактор во внутриполитическом контексте. Это тревожный момент, от которого, к сожалению, мы пока не избавились", — сказал Рябков, выступая на российско-американской общественно-политической конференции "Диалог Форд-Росс".

"Мы наблюдаем за происходящим, и я бы хотел подчеркнуть: мы никогда и помыслить не могли о вмешательстве во внутренние дела США, мы не предпринимали ничего, что можно было бы оценить как попытку России повлиять на внутренние процессы США. Я заявляю это со всей ответственностью. И уверен, что многие из вас прекрасно понимают, что происходило, что могло происходить, а чего происходить не могло", — подчеркнул Рябков.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".