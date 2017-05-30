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В мире

Тюрьма вместо больницы: избитого в Канкуне россиянина обвинили в убийстве

Сюжет:
Ситуация вокруг нападения на россиянина в Мексике (17)
11:0030.05.2017
(обновлено: 11:03 30.05.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики. Архивное фотоПолиция Мексики. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россиянину Алексею Макееву, который пострадал при нападении толпы в Канкуне, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Кроме того, власти продолжают расследование избиения самого мужчины.

Кто такой Алексей Макеев

Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
© AP Photo / Gustavo Aguado
Раненный в Мексике россиянин Макеев помещен под стражу
Макеев известен своими видеороликами, в которых оскорблял и угрожал мексиканцам. Свои записи мужчина выкладывал в интернет, сопровождая их демонстрацией нацистской символики.

Местные пользователи соцсетей не раз возмущались этими видео и угрожали их автору расправой.

Неадекватным поведением Макеев отметился еще в России — в 2013 году он терроризировал жителей подмосковной Электростали и снимал нападения на видео.

По данным СМИ, мужчину дважды привлекали к ответственности, однако заключения россиянин избежал. Суд отправил его на принудительное лечение, однако оно продлилось всего месяц.

Полиция штата в Мексике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Мексике после инцидента с россиянином Макеевым отстранили 20 полицейских
Российские дипломаты уточнили, что Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец.

"Нужно учитывать, что в своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — рассказали в консульстве.

Что случилось в Канкуне

Нападение на дом россиянина в Канкуне произошло 19 мая: несколько сотен мексиканцев окружили здание и напали на Макеева. Один из нападавших получил тяжелые травмы и позднее умер в госпитале.

​Сам россиянин также получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

По данным местных СМИ, медики зафиксировали у пострадавшего ушибы и черепно-мозговую травму в районе правой теменной области, которая привела к частичному параличу. На какое-то время врачам даже пришлось ввести его в состояние искусственной комы.

"Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили, есть данные, что в Hospital General, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль", — отмечали российские дипломаты сразу после нападения на мужчину.

© REUTERS / StringerДом россиянина Макеева, которого пыталась линчевать толпа в Канкуне, Мексика, 20 мая 2017
© REUTERS / Stringer
Дом россиянина Макеева, которого пыталась линчевать толпа в Канкуне, Мексика, 20 мая 2017

Консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для россиянина.

Врач. Архивное фото
© Fotolia / pix4U
СМИ рассказали о состоянии избитого в Мексике россиянина
После инцидента мексиканцы создали на сайте Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны Макеева. Свои подписи под документом поставили несколько тысяч человек.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.

Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
© Fotolia / dan talson
В Мексике пока не получали запрос на депортацию россиянина Макеева
В Национальном институте миграции Мексики сообщили, что намерены просить российское консульство содействовать депортации Макеева на родину. Однако, по словам консула, пока власти страны за помощью не обращались.

Обвинение в убийстве

Впрочем, депортация если и состоится, то только после завершения расследования уголовных дел, возбужденных после нападения на Макеева. Во вторник стало известно, что мексиканские власти обвинили мужчину в убийстве.

"Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения", — пояснил РИА Новости консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

По словам дипломата, в среднем на подобные расследования в Мексике уходит порядка трех месяцев.

"Сам Макеев категорически отказался от помощи посольства и заявил, что ни при каких условиях не хочет возвращаться в Россию. Он намерен связаться с местным адвокатом для защиты его прав. Несмотря на это, посольство продолжает следить за ситуацией и соблюдением его прав", — добавил консул.

Другие дела

Полицейский на месте нападения на россиянина в Канкуне
© REUTERS / STRINGER
Вон из страны: мексиканцы требуют депортировать избитого россиянина Макеева
Мексиканская прокуратура параллельно штата расследует другое дело — о нападении на самого Макеева.

"С повестки дня эти расследования не сняты", — уточнил Болбот.

После инцидента власти отстранили от работы 20 полицейских в Канкуне — 19 мужчин и одну женщину.

По словам очевидцев, полицейские просто покинули место происшествия, когда толпа начала штурмовать дом Макеева.

Двенадцать правоохранителей уже дали показания в управлении собственной безопасности.

Полиция Мексики. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МИД: пострадавший в Мексике россиянин ранее нападал на соотечественников
Также прокуратура ведет расследование в отношении людей, которые снимали нападение на Макеева и выкладывали видеоролики в интернет.

Отдельное следствие началось после публикации фотографий, сделанных в больничной палате Макеева.

По данным местного портала Universal, автор снимков прошел в палату, несмотря на охрану, так как представился сотрудником прокуратуры. После этого он сделал несколько селфи с Макеевым, находившимся без сознания, и опубликовал фотографии в социальных сетях с оскорблениями в его адрес.

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