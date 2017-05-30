МИД отреагировал на сообщения СМИ о "канале связи" зятя Трампа с Россией

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. "Шельмование" посла РФ в США Сергея Кисляка, которое происходит в США, вызывает возмущение, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Никаких подробностей относительно тех или иных рабочих контактов посла, любого сотрудника российской дипслужбы мы не придаем огласке, это принцип, которого мы придерживаемся и будем придерживаться, не потому что в этой ситуации мы ощущаем какой-то дискомфорт. Но это было бы просто нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве, если бы мы сейчас начали комментировать содержание, характер, наполнение дипломатических контактов различных уровней", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что "происходящее шельмование главы российской дипмиссии в Вашингтоне ничего кроме возмущения вызвать не может".