Рябков об итогах саммита G7: Запад не может трезво оценивать реальность

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. Заявления G7 о возможности усиления санкций для РФ не имеют значения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Страны, входящие в группу семи, заражены тем же вирусом самомнения и возвеличивания собственных подходов, которое мешает нашим многим коллегам на Западе адекватно оценивать реальность", — сказал Рябков

По его словам, российская сторона регулярно заявляет, что если кому-то хотелось бы реально добиться выполнение минских соглашений по Украине, то сигнал в пользу этого надо посылать властям в Киеве.

"Мы не можем осуществить ничего из того, что нам выставляется в качестве условий на этом направлении. Россия не сторона минских соглашений, а сторона-гарант. Поэтому все эти заклинания об этих санкциях они должны обращать сами себе. Для нас это совершенно не имеет никакого значения — это не по адресу, все это мимо цели, в молоко", — подчеркнул Рябков.