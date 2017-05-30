Костин: борьба против Трампа с помощью "российской карты" близка к безумию

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что скандал в Вашингтоне по поводу возможных связей американских политиков и бизнесменов с Россией мешает президенту США Дональду Трампу вести диалог с Москвой, борьба против Трампа "российской картой" близка к абсолютному безумию.

"Борьба против Трампа при помощи "российской карты" близка к абсолютному безумию", — сказал Костин в интервью Financial Times

"Элита в Вашингтоне, американская бюрократия, проводит кампанию против Трампа, и это полностью парализует его возможность что-либо делать, в том числе вести диалог с Россией", — добавил он.

"Думаю, это очень грустно, не только из-за санкций.. Как человек, у которого есть дети, я больше беспокоюсь по поводу безопасности и стабильности. Учитывая, что у двух великих государств есть огромный ядерный потенциал, мы вступаем на территорию дальнейшей гонки вооружений и отсутствия коммуникаций по главным международным проблемам. Это очень опасно", — подчеркнул Костин, отметив, что вина за сложившуюся ситуацию, "откровенно говоря", лежит на американской элите.

В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".