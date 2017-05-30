Глава ВТБ назвал слабые места Трампа как политика

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что у американского президента Дональда Трампа как политика есть "слабые места", сообщает газета Financial Times.

В интервью изданию Костин заявил, что "слабым местом" Трампа можно, в частности, назвать недостаток опыта "в коридорах власти" и "ошибки при работе с прессой". При этом, как пишет газета, "он опроверг обвинения в связях Трампа с Россией, а также в связях с его банком, назвав их "абсолютной ерундой".

В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".