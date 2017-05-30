Дорн отменил концерт в Одессе, чтобы не подвергать опасности поклонников

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Украинский певец Иван Дорн заявил, что отменил концерт в одесском клубе, чтобы не подвергать опасности поклонников из-за многочисленных угроз.

Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Сергей Стерненко заявил о планах, после сорванного концерта певицы Светланы Лободы, сорвать и концерт Дорна в Одессе. После этого продажа билетов на концерт Дорна была остановлена.

"Мне искренне жаль, что не с самыми светлыми новостями: многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают нашу команду отменить концерт 9 июня в одесском клубе Ibiza. Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом. Безопасность и здоровье всех, кто любит музыку, превыше всего", — говорится в сообщении певца в Facebook.

Концерт украинской певицы Лободы в воскресенье сорвали в одесском клубе Ibiza, протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились за то, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.

Дорн в апреле попал под шквал критики на Украине после интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю, в котором певец сказал, что "ему нравится думать", что русские и украинцы братья. Он также в очередной раз объяснил, что жертвовал деньги на помощь пострадавшим от обстрела жителям Мариуполя, а не на поддержку украинских силовиков в Донбассе.

Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал "недостойными" эти высказывания Дорна.